Pedro Barroso partilhou nas últimas horas, através do Instagram, um novo vídeo do filho recém-nascido. As imagens mostram que o bebé Santiago está ainda internado na neonatologia, onde se encontra na incubadora por ter nascido prematuro.

"Don Santy. O bebé da neo que arranca mais sondas e se descalça mais vezes por dia. A mãe, Mariana Marques, diz… 'um índio igual ao pai'", declara o ator ao mostrar as novas imagens do menino.

O nascimento de Santiago foi antecipado pelos médicos, obrigando a que este nascesse prematuro, devido ao facto de ter sido detetado na gestação que este não estaria a conseguir nutrir da forma desejada.

