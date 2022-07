Atualmente a viver em São Pedro do Sul, Pedro Barroso aceitou o convite para ser padrinho das marchas juntamente com a namorada, Mariana Marques.

"Quando me perguntam o porquê? O porquê de aqui estar, de aqui ficar? De aceitar estes desafios? Porque é maior o que me pulsa no peito porque sou feito de pedaços assim, simples assim", começou por escrever o ator na legenda de um vídeo onde destaca imagens deste momento especial.

"Momentos únicos que foram vividos e que representaram um valor muito especial… A nossa portugalidade, as nossas tradições, a nossa cultura, os nossos saberes, as nossas gentes. Foi um privilégio representar a Freguesia de Serrazes nas marchas de São Pedro do Sul. Freguesia de Serrazes, Serrazes 'Terra Rainha'… A marcha que nos escolheu para padrinhos", disse.

"E de peito e sorriso aberto, aceitámos honrar o compromisso de dar vida e voz às suas cores pelas ruas de São Pedro do Sul. Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes, que nos receberam e acolheram a cada minuto do desfile. É disto que sou feito, destas cores, desta energia", acrescentou.

Sobre esta nova fase da sua vida, destacou: "Tem sido uma caminhada incrível esta nossa estada aqui e muito tenho aprendido com todos vocês. Obrigado por nos receberem e fazerem querer ficar".

"Obrigado à freguesia de Serrazes e a todos os intervenientes desta marcha por nos darem esta oportunidade tão especial de juntos brilharmos pelas ruas de São Pedro do Sul", continuou, tendo deixado depois alguns agradecimentos especiais, entre eles à namorada.

"[...] E um obrigado especial a ti, Mariana Marques, por mais uma vez teres embarcado de sorriso aberto, sem questionar, na minha energia e teres aceite este convite. Fica na nossa história", completou.

De recordar que Pedro e Mariana foram recentemente pais do primeiro filho em comum, Santiago.

