Pedro Barroso faz hoje 35 anos e não deixou passar a data em branco nas redes sociais. "Não quero o mundo ao meu redor, quero o melhor, o mais leve, o mais sereno, o mais sorridente, o mais simples e importante, pessoas fundamentais para a minha vida, ideias que façam a diferença... E por hoje, por aqui, aproveito este presente do tempo com uma caminhada no meio da natureza, como tanto gosto", escreveu o ator e empreendedor, nascido a 15 de março de 1986, na legenda da fotografia do passeio que já partilhou.

Horas antes, em jeito de balanço, Pedro Barroso, que tem passado os últimos meses em Freixo, aldeia de Serrazes, no concelho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, onde está a construir uma horta biológica, recordou alguns dos momentos mais marcantes dos 34 anos. É também na residência que elegeu que o artista e empresário fabrica muitas das peças de joalharia que produz para a Amara Jewelry. A marca que criou em parceria com a namorada, Mariana Marques, lança hoje uma coleção especial, à venda online.