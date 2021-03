Pedro Alves, Soraia Moreira e Andreia Filipe marcaram esta segunda-feira, dia 15, presença no programa 'Dois às 10' para comentarem os últimos acontecimentos no reality show 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Os apresentadores Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz aproveitaram a ocasião para questionarem os comentadores sobre as suas relações amorosas.

Soraia disse estar à espera do pedido de casamento de Daniel Guerreiro - com quem passou a namorar em 'Big Brother 2020' -, Andreia explicou estar à espera de uma fase mais tranquila da pandemia para marcar o casamento com o namorado e Pedro Alves esclareceu os fãs sobre o seu estado civil.

"Para já estou tranquilo", respondeu o antigo concorrente do 'BB' ao ser questionado se estaria solteiro ou teria já uma nova namorada.

Perante a resposta, Cláudio Ramos sugeriu uma nova rubrica no programa 'Dois às 10' para encontrar um novo amor ao 'ex' de Jéssica Nogueira: "Quem quer namorar com o Pedro Alves?".

