Márcia Soares deixou de seguir Francisco Monteiro no Instagram poucas horas depois de ambos terem saído da 'casa mais vigiada do país'. No centro da decisão esteve um vídeo no qual Francisco, numa discoteca, fazia algumas piadas sobre Devela, o bar que Márcia abriu com o irmão.

Durante a semana passada, os dois ex-concorrentes do 'Big Brother' deram entrevistas na TVI e falaram sobre esta relação ainda magoada. No entanto, ao que parece, os dois estarão dispostos a dar uma nova oportunidade à amizade.

Segundo confirmou o Fama ao Minuto, Márcia Soares já voltou a seguir Francisco no Instagram, decisão que faz acreditar que a relação entre ambos já terá melhorado.

Vale lembrar que Cristina Ferreira manifestou o seu desejo em juntar Márcia e Francisco na emissão da próxima quinta-feira do 'Dois às 10', naquela que seria a primeira entrevista conjunta.

