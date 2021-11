Paulo Vintém surpreendeu os seguidores com um momento mais pessoal. O artista visitou o avô e fez questão de captar uma fotografia durante o encontro. Imagem que partilhou depois nas redes sociais.

"Hoje passei o dia com o meu avô. Deu-me o seu bom humor e eu dei-lhe o meu amor. Passar tempo com os nossos", escreveu na legenda da fotografia do familiar.

A publicação rapidamente chamou a atenção, tendo recebido muitas carinhosas mensagens na caixa de comentários.

