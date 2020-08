Paulo Pires tem um novo visual e não deixou de partilhá-lo com os seguidores, que não hesitaram em aprovar a sua nova imagem.

O ator mostrou-se esta sexta-feira, através de uma publicação no Instagram, com bigode e sem barba no queixo - mudança que, segundo os internautas, lhe evidencia o lado mais "autoritário".

"Quase pronto", escreveu na legenda, à qual acrescentou o emoji de uma câmara de filmar, pelo que se pensa que o visual seja pensado para uma nova personagem.

Curioso? Ora veja.

