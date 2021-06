Paulo Azevedo está de regresso aos palcos com a peça de teatro 'Calígula morreu. Eu não', no Teatro Nacional D. Maria II, entre 25 de junho e 4 de julho. A novidade foi anunciada na manhã desta quinta-feira pelo ator, que marcou presença no programa 'Dois às 10', da TVI, onde conversou com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Paulo recordou o seu percurso no mundo do espetáculo e ainda contou alguns pormenores sobre a sua vida pessoal, realçando sempre o facto de, apesar da luta diária, ter sido um vencedor nos dois campos: profissional e pessoal.

O ator nasceu sem pernas e sem mãos, deficiência que nunca o impediu de seguir os seus sonhos e de há seis anos ter sido pai pela primeira vez.

"Tive muito medo de ser pai. Tinha medo de cair com eles ao colo", confessa Paulo, que agora já é pai de Gustavo, de seis anos, e Matilde, de quatro.

Quanto ao olhar de quem vê de fora, Paulo explica que sempre lidou bem com a curiosidade e que é o próprio quem faz questão de explicar às pessoas que tudo na sua vida acontece de forma natural.

"Ainda há aquele estigma... Muitas vezes fazem-me aquela pergunta: tu consegues ter relações sexuais? Sim, eu não tenho pernas... tudo o resto está ok", conta.

Leia Também: Depois de Carolina Deslandes, Sofia Arruda mostra-se "de cara lavada"