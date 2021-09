Paula Neves vive esta sexta-feira um dia especial. A data 3 de setembro é particularmente simbólica por dois motivos: Foi há precisamente 20 anos que estreou o maior sucesso da sua carreira, a novela 'Anjo Selvagem', e foi há 17 que trocou alianças com Ricardo Duarte.

Esta manhã, a atriz foi convidada no programa 'Dois às 10' juntamente com José Carlos Pereira, com quem fazia par romântico na trama, para recordar a novela que foi um estrondoso sucesso da estação de Queluz.

Paula Neves recordou que namorava há seis meses com o atual marido quando a novela estreou e que foi este quem "segurou as pontas" em casa. A atriz viveu um alucinante ritmo de gravações durante 18 meses e foi o companheiro quem assegurou as tarefas em casa.

Paula Neves deu vida à marcante 'trinca espinhas'. Ainda se recorda?

Paula Neves e José Carlos Pereira em 2001 vs. 2019© Instagram/Paula Neves

Leia Também: 'Anjo Selvagem'. Novela marcante da TVI vai fazer 20 anos