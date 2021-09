Na próxima sexta-feira, dia 3 de setembro, completar-se-ão 20 anos desde que estreou uma das novelas de maior sucesso na TVI - 'Anjo Selvagem'. A protagonista desta história, Paula Neves, lembrou a data através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"No dia 3 de setembro de 2001 estreava uma das maiores aventuras da minha vida: o 'Anjo Selvagem'. É incrível como é que já passaram 20 anos", nota num vídeo com um sorriso no rosto.

Lembra-se da história da personagem da artista, a famosa trinca espinhas?

