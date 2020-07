Paula Neves começou a semana a partilhar uma curiosidade caricata que é, na verdade, uma realidade em sua casa.

Com a chegada do calor, a atriz e o marido parecem não se entender com a 'temperatura' da cama, o que faz com que esta, de um lado, tenha apenas um lençol e do outro esteja composta por mais um cobertor.

"Chegámos à altura do ano em que a cama tem que ser feita assim. Também vos acontece? Bom dia", interagiu a atriz.

Ora veja.

