Paula Neves regressou às redes sociais depois de alguns dias de ausência. A atriz afastou-se do Instagram depois de no sábado ter recebido a notícia da morte do amigo e colega de profissão Pedro Lima.

"Cá estou de volta. Abananada, dorida, triste e estranha mas a voltar a apreciar as pequenas coisas simples e boas da vida, um dia de sol, um vestido bonito, um dia de verão, um dia de cada vez. Bom dia, minha gente", escreveu o rosto da TVI na legenda da imagem que marca o seu regresso às redes sociais.

Eis a publicação:

Leia Também: "O eco da partida de Pedro Lima desbloqueou palavras e sentimentos"