Paula Bobone foi uma das convidadas que fez companhia a Manuel Luís Goucha no programa desta sexta-feira, na TVI. Sempre irreverente, a socialite - especialista em boas maneiras - garante que não se incomoda com as opiniões alheias, sobretudo em relação ao seu estilo mais exótico.

"Nunca te preocuparam as pessoas que não gostam de ti?", perguntou Manuel.

"Não, porque é uma coisa que anda no ar, mas não se vê. Se se visse era chato porque perdia tempo. A minha vida não vai para aí", respondeu Bobone.

