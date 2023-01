Apesar de não poder estar mais feliz com a indicação aos Óscares, tendo sido nomeado na categoria de Melhor Ator pelo trabalho que fez em 'Aftersun', Paul Mescal também está a passar por um período particularmente difícil. Isto porque a mãe do artista foi diagnosticada com cancro.

Um tema que a irmã de Paul, Nell Mescal, comentou publicamente numa partilha que fez no Twitter, onde conta que a mãe, Dearbhla, vai começar com os tratamentos de quimioterapia.

"A minha mãe cortou o cabelo hoje para se preparar para a quimioterapia e depois o Paul foi nomeado aos Óscares. A vida é tão louca", disse a cantora.

De acordo com o Daily Mail, Dearbhla Mescal contou nas redes sociais que foi diagnosticada com mieloma múltiplo em julho do ano passado - um cancro com origem nos plasmócitos da medula óssea.

