Paul Herman, ator que se destacou na série 'Sopranos', morreu no dia em que completaria 76 anos de vida, noticia o Daily Mail.

O falecimento aconteceu esta terça-feira, 29 de março, e a causa da morte ainda não foi revelada.

O artista ficou conhecido pelo seu papel de 'Beansie' Gaeta, na mesma série sobre a máfia. A morte foi confirmada por Michael Imperioli, seu colega de elenco e amigo.

"O nosso amigo e colega Paul Herman morreu. O Paul foi um ótimo parceiro. Um contador de histórias de primeira classe e um ator do caraças. 'Goodfellas', 'Once Upon a Time in America', 'The Irishman', e claro, 'The Sopranos' foram alguns dos projetos em que brilhou.

O Paul viveu perto de mim nos últimos anos e estou feliz por termos passado tempo juntos antes que ele nos deixasse. Vou sentir a sua falta. Muito amor para os seus amigos, família e comunidade de atores e cineastas", notou.

