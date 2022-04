Patrick Watson passou os últimos dias em Lisboa, a propósito da promoção do seu novo álbum - ‘Better in the Shade’ e parece que se deixou levar pelos encantos da capital.

Nas stories da sua conta de Instagram, o artista norte-americano aparece a cantar em português a música ‘Se Tu Soubesses’, a qual compôs numa parceria com Teresa Salgueiro para o EP ‘A Mermaid In Lisboa’ (2021).

Veja em baixo o momento em que Patrick canta em plena cidade de Lisboa.

Leia Também: José Castelo Branco partilha retrato adorável da neta com patudo