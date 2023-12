O amor esteve no ar na passadeira vermelha da antestreia de 'Ferrari'. Patrick Dempsey, que integra o elenco do filme, marcou presença no evento ao lado da mulher, Jillian Fink, e o casal esteve sempre junto.

O evento decorreu no Odeon Luxe Leicester Square, no Reino Unido, na segunda-feira.

O ator, de 59 anos, que recentemente foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People, escolheu para a ocasião um clássico fato preto com camisa branca e gravata preta. Por sua vez, Jillian Fink usou um elegante vestido preto.

Veja na galeria algumas imagens do casal na antestreia de 'Ferrari'.