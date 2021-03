Um dia depois de se ter tornado campeã europeia do triplo salto - tendo conquistado, este domingo, a terceira medalha de ouro nos Europeus de Atletismo para Portugal, na categoria do triplo de salto - Patrícia Mamona recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem inspiradora.

Palavras que chegam no dia em que se celebra o Dia da Mulher, 8 de março. "Parabéns a todas as mulheres que com a sua força, garra, coragem, determinação, vontade e esforço vencem e superam as suas lutas diárias", começou por escrever na rede social.

"Que todas sejam reconhecidas, valorizadas e acima de tudo respeitadas pelo que fazem e pelo que são. Vocês são únicas. Feliz dia da Mulher", rematou.

