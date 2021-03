Foram várias as caras conhecidas espalhadas pelo mundo que destacaram nas redes sociais o Dia Internacional da Mulher, que se celebra esta segunda-feira, 8 de março.

Uma data que não foi esquecida por Kris Jenner, que fez questão de 'aplaudir' as mulheres do clã Kardashian.

"Hoje celebramo-nos umas às outras... as nossas forças, os nossos sonhos, a nossa resiliência, a nossa paixão e a nossa determinação. Tenho o mais incrível grupo de mulheres ao meu redor", começou por escrever, falando não só da família como das restantes mulheres que lhe são mais próximas.

"As minhas filhas, que me orgulham enquanto mães e mulheres de negócios. A minha mãe, que nos ensina e inspira a todas! As minhas amigas, que estiveram lá em todas as experiências da vida. A minha equipa, que partilha do meu mantra de que nada é impossível. À nossa e a todas as mulheres de hoje", rematou.

