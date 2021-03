"Gosto de ser mulher porque... me dá a liberdade de ser uma quantidade infinita de coisas. Em primeiro lugar, permite-me ser mãe. Neta, filha, irmã. Depois, adoro ser mulher pela carga emocional que intencionalmente colocamos em tudo o que somos e fazemos. Não há cá meio termo, dedicamo-nos à séria". Foi com estas palavras que Cláudia Vieira deu início a uma publicação que fez, esta segunda-feira, 8 de março, na sua página de Instagram.

No Dia da Mulher, a apresentadora da SIC juntou-se às várias figuras públicas que recorreram ao Instagram para destacar a data.

"E isto de conseguirmos fazer várias coisas ao mesmo tempo... é mesmo verdade e é outra característica que me fascina. Ser mulher é ser-se, também, multifacetada. É ir à luta, é provar, é sentir tudo, é chorar sem medo, é dar boas gargalhadas. É estar de bem com a vida. É sentirmo-nos inspiradas com um gesto de amor", realçou de seguida.

"É verdade que cada uma de nós tem as suas próprias características, particularidades e feitios mas fico muito feliz quando noto que estamos cada vez mais próximas, companheiras, amigas. Gosto de ser mulher porque... me permite ser Eu. Inteira", acrescentou, mostrando na mesma publicação as "mulheres da sua vida".

"As mais diretas, claro! Porque teria mais umas quantas que mereciam estar aqui, pelo apoio e inspiração que são para mim", rematou.

Recorde-se que Cláudia Vieira é mãe de duas meninas, Caetana e Maria.

