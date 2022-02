Cerca de uma semana depois de ter revelado o nome da segunda filha, que vai nascer este ano, Patrícia Candoso voltou a abordar o assunto.

Na sua página de Instagram, a cantora e atriz fez uma publicação onde destaca o significado do nome da menina, que se vai chamar Margarida.

"Margarida, a flor do bem-me-quer. A flor da pureza e do amor, da mesma família do girassol. Há margaridas rosa, vermelhas, amarelas, azuis… Margarida significa pérola, em latim. A pessoa que tem este nome é especial, é fora do comum e apresenta com frequência qualidades como: compreensão, doçura e preocupação com os demais", começou por escrever.

"Cada vez mais a habituar-me ao nome escolhido pela mana! Identifica a tua Margarida preferida, que a minha ainda está para nascer", rematou.

De recordar que foi a filha mais velha, Maria Clara, de quatro anos, quem escolheu o nome da irmã.

