Como já tinha sido anunciado, José Castelo Branco esteve na TVI para falar de novo sobre o processo de violência doméstica de que está acusado.

Isto porque, recentemente, e depois de Betty Grafstein regressar a Nova Iorque, foram adotadas novas medidas de coação. A José Castelo Branco foi-lhe retirada a pulseira eletrónica, mas ficou sem passaporte e não pode viajar para os EUA.

O socialite disse, logo de início, que foi "linchado publicamente". "De um dia passo de bestial para besta. Um dia sou fantástico com a Betty e no dia seguinte sou um assassino. Mas o que é isto ao fim de 30 anos?", acrescentou.

Em conversa com Maria Cerqueira Gomes e Nuno Eiró, este sábado, dia 29 de junho, destacou: "As pessoas muitas vezes veem um boneco do José, de salto alto... É como me sinto bem. A Betty foi a pessoa que mais me ajudou a libertar-me".

José Castelo Branco partilhou ainda que tem sido aconselhado pelos advogados a algum recato, no entanto, sente que "quem não deve, não teme".

"Como é lógico, ao fim de 30 anos, continuo a rezar diariamente pelas melhoras da Betty e estou sempre em contacto com as pessoas que estão em contacto com a Betty", realçou, comentando que, se for aos EUA, irá "cumprir a ordem de afastamento", caso essa medida ainda esteja a ser adotada.

"A minha residência é nos EUA, não vivo em Portugal, como toda a gente sabe, desde 1996, desde que me casei", deixou claro, partilhando que enquanto está em Portugal tem vivido em casa de uma amiga, Marluce.

"Tem sido uma amiga inacreditável, uma irmã", realçou, sobre Marluce. "Tenho visto quem são os meus amigos atualmente", lamentou também, confessando, mais à frente, que se sente "sozinho". "E tenho muito medo da solidão".

José Castelo Branco continua a alegar que "nunca houve violência" contra Betty Grafstein. "Alguma vez eu ia agredir a minha mulher? E a Betty estava a sorrir, contente?", acrescentou. Além disso, ainda não acredita que a denúncia tenha sido feita por Betty, dizendo de novo que fizeram uma "lavagem cerebral" à sua mulher e que os seus áudios terão sido "manipulados". "É uma cabala muito bem feita", voltou a afirmar.

Ainda na entrevista, a figura pública disse que "não existe nenhuma queixa-crime dos EUA".

"Não existe nenhum divórcio. Até hoje não recebi nada"

Em relação alegado processo de divórcio, José Castelo Branco comentou: "Não existe nenhum divórcio. Até hoje não recebi nada. E o divórcio terá de acontecer nos EUA".

Questionado por Nuno Eiró se aceitará o divórcio caso, eventualmente, venha a ser notificado, a celebridade respondeu: "Jamais! A Betty para mim será sempre a minha Betty, ela sabe disso".

O socialite comentou ainda a relação com o filho de Betty, Roger, com quem não tido contacto, e disse: "Em vez de ser reconhecido [pelos anos que esteve com Betty], quer afastar-me no fim da vida da Betty? Nem quer que ela morra com dignidade? Quero que a minha Betty viva até aos 100 anos".

José Castelo Branco também afirmou que o seu filho, Guilherme, "tem sido um grande porto seguro". "Ele não se quer expor. Ele foi convidado por vós, estação, para entrar um reality show e ele disse que não. Primeiro não quer exposição, segundo quer proteger a mulher e a filha Constança", partilhou.

