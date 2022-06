Foi com o coração apertado de saudade que no dia 15 de junho de 2022 o primo de Rogério Samora, Carlos Samora, homenageou o ator assinalando seis meses desde a sua partida.

"Já passaram seis meses e as saudades desse sorriso nos dias bons... são muitas.

Estarás sempre entre nós", declarou o familiar do ator.

Rogério Samora morreu a 15 de dezembro de 2021 depois de ter passado 148 dias em estado comatoso. O artista sofreu aos 61 anos uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor, Amor'.

Entre as homenagens de Carlos Samora destaca-se ainda aquela que o primo de Rogério partilhou no Dia dos Irmãos. "[...] o Rogério sempre foi para mim o irmão que não tive", assegurou ao mostrar um conjunto de fotografias antigas onde surge junto do ator e de outros familiares.

