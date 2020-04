A poucos dias da estreia de 'Big Brother 2020', o programa que marca a sua transferência da SIC para a TVI, Cláudio Ramos foi convidado de Fátima Lopes para uma conversa intimista sobre o seu percurso pessoal e profissional.

Nesta viagem no tempo, não deixou de recordar a fase da sua adolescência em que decidiu sair de casa de família, no Alentejo, para dar os primeiros passos atrás do seu "sonho": trabalhar em televisão.

"Eu queria voar. O meu pai não deixava, porque tinha outros objetivos para mim. Tinha ideias muito rígidas. Eu era um homem e tinha de fazer coisas de homem, ser como o meu irmão mais velho", relatou, confessando que "se calhar a culpa deste distanciamento não foi só do pai", "mas também sua".

Contudo, as barreiras impostas pelo pai não abalaram os seus sonhos. O apresentador continuou a seguir a sua intuição e hoje reconhece que o apoio da mãe, na altura, também estimulou a sua motivação. "Sempre tive um apoio grande da minha mãe. Não dizia vai, mas também não dizia fica. Deixava-me sonhar".

E aos 16 anos ganhou asas: Arrendou um quarto no Alentejo e teve dois empregos para conseguir sustentar as vontades e os custos das viagens à capital, para realizar os inúmeros castings. "Aos 16 anos arrendei um quarto. Vendia publicidade e trabalhava na rádio, ganhava muito mal. Senti necessidade de me desenraizar [de casa]".

Do tempo em que viu um largo leque de portas fecharem-se, Cláudio Ramos recorda com orgulho que nunca abandonou as suas convicções e que as mesmas acabaram por lhe trazer o devido mérito.

"As portas nunca se abriram de forma fácil. Mas por causa da determinação... As pessoas nunca se arrependeram de me darem uma oportunidade. Isso ainda hoje acontece, passado um tempo de trabalharem comigo pensam: 'Ele já podia cá estar há mais tempo'".

O 'Big Brother 2020' tem estreia marcada para o serão deste domingo, dia 26, na TVI, e conta com novidades inéditas sobre o formato que regressa ao pequeno ecrã em plena pandemia da Covid-19.

