Paris Jackson, de 24 anos, e o irmão Prince, de 25, não passaram despercebidos na passadeira vermelha da ‘Harold and Carole Pump Foundation Gala 2022’, no Beverly Hills Hotel, na passada sexta-feira.

A dada altura, os irmãos acabaram por ser fotografados de mãos dadas enquanto sorriam para as câmaras, destacando-se pela proximidade.

Para a ocasião, Paris escolheu um vestido bege com padrão floral, sem mangas, deixando as tatuagens que tem nos braços à mostra. Por sua vez, Prince optou por um visual mais clássico, com um fato preto, gravata roxa e um par de sapatos pretos.

Vejas as imagens da galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira lembra amigos de longa data: "São como irmãos"