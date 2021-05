'Paris in Love' é nome do programa que vai dar a conhecer os preparativos e o grande dia em que a famosa socialite via subir ao altar.

Agora é oficial, os fãs de Paris Hilton vão ter oportunidade de acompanhar todos os preparativos do casamento da socialite com o noivo, Carter Reum, e ainda de assistir à cerimónia. A famosa socialite vai contar tudo sobre a sua rotina até ao grande dia no novo reality show 'Paris in Love'. A plataforma de streaming que irá transmitir o programa, a Peacock, revela em comunicado enviado à imprensa que o formato terá 13 episódios, culminando no dia em que Carter Reum e Paris Hilton tornar-se-ão marido e mulher.