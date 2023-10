Paris Hilton contou com 45 vestidos de noiva de estilistas do mundo inteiro, como contou em conversa com a Vogue britânica. No entanto, recorda, só conseguiu usar seis looks durante o casamento.

A celebridade deu o nó com Carter Reum no dia 11 de novembro de 2021.

"Na verdade, usei seis vestidos quando me casei. Isto porque eu tinha literalmente 45", contou. "O meu estilista estava a receber contactos de designers do mundo inteiro. Tentei usar o máximo possível", explicou.

Mas apesar de ter várias opções à sua disposição, sempre soube quem queria que desenhasse o vestido que usou durante a cerimónia. "Soube imediatamente que queria subir ao altar com [um vestido] Oscar de la Renta", partilhou. "Queria um modelo de princesa e que tivesse flores em 3-D", explicou, tendo-se inspirado na estrela de 'Old Hollywood', Grace Kelly.

Depois da cerimónia, Paris Hilton usou um vestido Galia Lahav para a primeira dança. Trocou depois para um terceiro look e segundo vestido Oscar de la Renta. O último modelo do primeiro dia da celebração foi uma peça assinada por Pamella Roland.

As comemorações continuaram no dia seguinte e na ocasião optou por um vestido Marchesa e outro vestido Oscar de la Renta.

