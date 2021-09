Paris Hilton ficou surpreendida ao ver Jamie Spears, o pai de Britney Spears, pedir o fim da tutela da filha que dura há 13 anos.

"Esta é uma mudança inesperada", disse Paris Hilton no episódio desta quarta-feira do podcast 'This is Paris'.

"Acho que ninguém estava à espera disto, mas é incrível saber que a Britney está um passo mais perto de ter a sua liberdade, que ela tanto merece", acrescentou.

No Instagram, Paris destacou ainda imagem de ambas e escreveu: "[...] Ela é uma lutadora e um verdadeiro anjo, e merece a sua felicidade mais do que qualquer coisa. Todos os que fizeram isto com ela devem ser totalmente responsabilizados".

