Sofia Cerveira usou a sua conta de Instagram para refletir sobre a morte de Pedro Lima, alertando os seus seguidores das redes sociais a estarem mais atentos aqueles que lhe são próximos e aos sinais que vão dando.

"Olhemos para o outro, com olhos de ver. Saibamos estar disponíveis. Com tempo. Para ouvir. Os anseios. A inquietude. Ou para aquele abraço tão cheio que faz milagres. E traz o amor. Que Nosso Senhor nos permita a sensibilidade e o discernimento para encontrar os sinais de ajuda no próximo, mesmo quando tudo parece estar bem...", refletiu.

"As minhas orações estão todas com a família querida do Pedro que neste momento precisa, acima de tudo, do respeito de todos. Parem, por favor, de julgar. Ninguém tem esse direito. Ninguém! Já é tudo tão duro de suportar. Caiam na real e respeitem a memória do Pedro. Por favor", completou.

*Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) - 228 323 535