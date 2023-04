Aurea esteve recentemente no programa '6 PM', onde teve oportunidade de conversar com Pedro Fernandes. Sempre divertida e bem disposta, a cantora acabou a fazer uma confissão inesperada.

"Tu andas a mentir na idade, porque andas a festejar os 10 de carreira, mas é mentira, já são mais. É para pareceres mais nova, claro", brincou o locutor, iniciando uma temática que acabou por tornar-se reveladora.

Aurea, atualmente com 35 anos, admitiu que efetivamente já tentou fazer-se passar por mais nova.

"Sabes que eu já tentei mudar a minha idade na Wikipédia? Eu alterei a idade, na altura tinha 20 e qualquer coisa, já não me lembro quanto tinha, e meti 19 [anos]", disse.

Questionada sobre o motivo pelo qual tinha feito esta alteração, explicou: "Foi só para ver, para experimentar, para ver o que acontecia… E alteraram logo. Não deixaram muito tempo".

Aurea está neste momento repleta de novos projetos. Em entrevista ao Notícias ao Minuto contou-nos tudo sobre o novo álbum, maioritariamente em português e no qual se estreou como compositora, sobre a nova digressão e o papel de mentora no 'The Voice Kids'.

