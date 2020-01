Esta sexta-feira Michelle Obama celebra 56 primaveras e a data mereceu destaque nas redes sociais do marido, Barack Obama.

Foi com enternecedoras imagens de ambos que o antigo presidente dos Estados Unidos se declarou à mulher, frisando na legenda da publicação que esta tem assumido o 'papel principal' na sua vida. "Em todas as cenas, és a minha estrela. Parabéns, baby", lê-se.

O casal está junto conheceram-se em 1989, numa escritório de advogados, e em 1992 subiram ao altar. Da união nasceram Malia, de 21 anos, e Sasha, de 18.

A história de amor daquele que é dos casais mais adorados do mundo já inspirou milhões de pessoas e em 2016 chegou ao grande ecrã com o filme 'Southside With You'.

