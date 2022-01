A semana acaba com a celebração de uma data especial para Rui Maria Pêgo. O filho de Júlia Pinheiro completa 33 anos, data que foi assinalada no Instagram pela grande amiga Inês Castel-Branco.

Numa publicação que fez na rede social logo após a meia-noite, a atriz mostrou que fez uma videochamada com Rui Maria Pêgo para comemorar a data. No entanto, não era desta forma que queria ter comemorado o aniversário do amigo.

"Fazemos imensos planos na vida. Eu planeei estar no dia 21 de janeiro de 2022 em Bristol. Porquê? Porque um dos meus melhores amigos decidiu cagar na vida confortável e promissora que tinha em Portugal para seguir o seu sonho de ser ator. E não sendo um caminho fácil, bem me lembro das várias audições que passou, passamos, seguiu com medo. As pessoas que não se deixam levar pelo medo emocionam-me sempre", começou por escrever.

"Enfim, estaria eu hoje ali a apresentá-lo a alguém importante na minha vida mas, corta para, afinal vou estrear uma peça nesse dia e, corta para, afinal estamos todos positivos e em isolamento e a estreia foi adiada e, corta para, a internet dá-nos o prazer de aqui estarmos contra todos os planos, em FaceTime a partilhar amores, desamores, egos, autores, sonhos, erros e já disse amor? Sempre o amor", contou.

"Parabéns ao meu marido fictício mas real. Já te disse hoje que te amo?", rematou.

Veja na galeria as imagens que acompanham a mensagem de Inês Castel-Branco, e que mostram o momento em que fez a videochamada com Rui Maria Pêgo.

