Scott Disick e Sofia Richie separaram-se recentemente, depois de três anos de namoro. Segundo as mais recentes informações adiantadas pela Us Weekly, Kourtney Kardashian, ex-companheira de Scott, esteve relacionada com o rompimento, embora que de forma indireta.

"O Scott sempre esteve apaixonado pela Kourtney e isso foi algo que a Sofia teve de enfrentar antes de se comprometer seriamente", afirmou uma fonte à publicação.

O informante revela que "se tornou mais óbvio que a família [os três filhos de Kourtney e Scott têm em comum] vinham antes dela, a família era sempre a prioridade quanto a qualquer coisa ou alguém".

Assim sendo, a separação aconteceu pouco tempo depois de Disick abandonar uma clínica de reabilitação, após Sofia lhe ter dado um ultimato. "A Sofia percebeu que ele não estava bem e fez um ultimado, afinal de contas, parece que o Scott estava mais focado na Kourtney e nos filhos do que nela", completou.

Recorde-se que Scott Disick e Kourtney Kardashian mantiveram uma relação de quase 10 anos.

Leia Também: Sofia Richie ternimou relação com Scott Disick... mas e com Kylie Jenner?