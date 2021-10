Depois de aguçar a curiosidade dos telespectadores sobre a novela 'Para Sempre', Cristina Ferreira divulgou a data de estreia da próxima trama da TVI.

"É oficial. Dia 8 de novembro estreia a nova novela da TVI", anunciou esta segunda-feira nas redes sociais.

A novela conta com a participação de rostos de peso, sendo as protagonistas Inês Castel-Branco, Inês Aires Pereira, Sara Prata e Maya Booth. As gravações terminaram no final de setembro.

Veja o teaser publicado pela diretora de entretenimento e ficção.

