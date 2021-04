Faz hoje quatro meses desde que o país se despediu de Sara Carreira, no âmbito da sua trágica morte num acidente de carro. Não esquecendo a data, Bárbara Bandeira, uma das grandes amigas da filha mais nova de Tony Carreira, fez questão de homenageá-la.

Para isso publicou um vídeo no qual aparecem as duas, notando no mesmo: "Para sempre".

Recorde-se que Sara Carreira tinha apenas 21 anos quando perdeu a vida.

Veja o momento:

