A nova edição do 'Big Brother' estreou na noite deste domingo e Ana Garcia Martins, também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', já deixou claro que não apreciou a personalidade de Ana, a primeira concorrente a entrar na casa.

No diário desta segunda-feira, em conversa com Mafalda de Castro e Helena Coelho, a comentadora afirmou que não gostou do facto de Ana tentar "assumir uma posição dominante".

"De repente, era uma RP [relações públicas]. Assumiu logo uma posição muito dominante. Acho que, nestas últimas edições, a Ana é provavelmente a concorrente que mais antipatia conseguiu recolher de forma massiva. Dentro da casa também tiveram a impressão que era muito mandona", afirmou.

E continuou: "A Ana faz-me doer o sangue, já não podia ouvi-la e era só o primeiro dia".

Questionada por Helena Coelho se Ana lhe faz lembrar algum concorrente de reality shows anteriores, 'Pipoca' não hesitou na resposta: "Para mim, a Ana é a Gisela Serrano 2.0".

