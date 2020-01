Jessica Athayde resolveu esta terça-feira, dia 14, desafiar os seus seguidores do Instagram a partilharem consigo as fotografias "mais radículas que já publicaram" nas redes sociais.

"Andava aqui a ver as fotos todas que já partilhei e algumas devia estar louca quando as partilhei", começou por contar a atriz, que acabou por juntar à sua publicação aquela que é para si uma das suas fotos mais ridículas.

"Aqui saí de casa para ir sozinha ao concerto do Kanye West, em Nova Iorque, e achei que estava um máximo com este look", recordou.

