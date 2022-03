Cláudio Ramos não resistiu em partilhar na sua página de Instagram uma fotografia de Pedro Teixeira.

Nas stories, o apresentador do 'Dois às 10' destacou uma imagem do colega da TVI, onde este aparece com um rasgado sorrido no rosto, e fez questão de elogiá-lo.

"É o sorriso mais lindo da TVI", disse Cláudio Ramos, evidenciando o carinho que tem pelo colega.

© Instagram

