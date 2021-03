Rita Pereira voltou a dar nas vistas com mais um visual que partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram. Conforme se pode ver pelas imagens na publicação de seguida, a atriz optou por um macacão de padrão quadriculado em tons de castanho, conjugado com umas sandálias amarelas.

Os elogios a esta combinação feita pela também apresentadora não se fizeram esperar, pelo contrário.

Para além disso, na legenda da publicação, Rita aproveitou para relembrar os seguidores de uma das medidas impostas pelo governo a propósito da Páscoa.

"Eu vou, eu vou, para casa agora eu vou!!! Deixem nos comentários os vossos concelhos, só para nos relembrarmos de onde não podemos sair nos próximos dias", escreveu.

Ora veja:

