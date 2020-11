A pandemia da covid-19 dividiu famílias e criou muros em muitas relações. Liam Payne confessou que esta situação lhe é familiar e que, devido à atual conjuntura dos Estados Unidos, foi obrigado a tomar uma decisão dolorosa.

O antigo membro dos One Direction optou por se afastar do filho, Bear, de três anos, no início da pandemia, sendo que este ficou aos cuidados da mãe, Cheryl Cole.

Não foi uma decisão fácil e Liam confessou inclusive que gerou discussão com a ex-companheira. Contudo, consentiram que seria o mais seguro para a criança.

Vale refrir que Liam Payne e Cheryl Cole começaram a namorar no final de 2015 e separaram-se no verão de 2018, quando o filho tinha um ano.

