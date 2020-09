Pamela Anderson foi protagonista de um dos casamentos mais curtos de Hollywood ao separar-se do produtor Jon Peters apenas 12 dias depois de trocarem alianças, em janeiro deste ano. Um episódio que parece estar completamente ultrapassado.

Fontes do Page Six revelaram que a atriz vive um novo romance com aquele que é o seu segurança pessoal há dois anos.

O nome do homem que lhe roubou o coração permanece desconhecido, mas sabe-se que a aproximação entre ambos se deu durante a quarentena.

Leia Também: Galeria. As capas da Playboy que Pamela Anderson protagonizou