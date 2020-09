Pamela Anderson, de 53 anos, usou a rede social Twitter para corrigir algumas informações que têm circulado na imprensa a seu respeito.

A atriz partilhou na rede social uma notícia que dava conta do seu novo relacionamento amoroso com um dos seus seguranças, mas apenas para voltar a referir que não chegou a casar-se (durante apenas 12 dias) com o produtor Jon Peters.

"A Pamela Anderson nunca foi legalmente casada com Jon Peters. Ele é um amigo de longa data da família", começa por ler-se na mensagem. "Sem ressentimentos - sem casamento, sem divórcio", continuou.

Quanto ao seu atual namoro, Pamela preferiu manter o segredo. Será esta uma forma de confirmar os rumores?

Fontes próximas à estrela de 'Baywatch' contam que o segurança que conquistou o seu coração já trabalha para si há mais de dois anos, mas apenas durante a pandemia de Covid-19 os dois se tornaram mais próximos.

Leia Também: Pamela Anderson tem novo namorado