Pamela Anderson é novamente uma mulher casada. A atriz trocou as alianças com Jon Peters na noite desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, em Malibu.

Os filhos de ambos estiveram presentes no casamento, assim como a ex-companheira de Jon, Christine Gorsyth, como relatam os meios de comunicação internacionais.

De referir que Pamela e Jon conheceram-se em meados dos anos 1980, numa festa na mansão da Playboy, e viveram uma relação amorosa. Há alguns meses voltaram a dar uma nova oportunidade ao amor.

O casamento foi confirmado por Jon, de 74 anos, em entrevista ao The Hollywood Reporter, tendo confessado que queria que a atriz fosse sua esposa desde que a conheceu.

"[...] Há mulheres bonitas em todos os sítios. Eu podia escolher, mas - durante 35 anos - eu só queria a Pamela", disse.

Por sua vez, Pamela, de 52 anos, também confirmou as notícias ao escrever um poema para o agora marido.

"O Jon é o 'bad boy' original de Hollywood - ninguém se compara - amo-o profundamente. [...] A vida dele costumava deixar-me assustada. Tanta coisa para uma rapariga como eu. Agora já vi mais da vida e percebi. Ele esteve sempre lá. Nunca me falhou - agora estou pronta e ele também. Entendemo-nos e respeitamo-nos", pode ler-se.

Recorde-se que Pamela Anderson já esteve casada com Tommy Lee, Kid Rock e Rick Salomon (com quem deu o nó duas vezes). Por sua vez, Jon já esteve casado com Henrietta Zampitella, a atriz Lesley Ann Warren e a produtora Christine Gorsyth.

Leia Também: Pamela Anderson recria corrida icónica da série 'Marés Vivas'