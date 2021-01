Pamela Anderson foi acusada de ser uma “destruidora de lares”, como cita a imprensa internacional, depois de, supostamente, ter 'roubado' o atual marido a outra mulher e ter separado uma família de cinco pessoas.

A modelo e atriz foi acusada de ter seduzido Dan Hayhurst - com quem casou recentemente - enquanto este trabalhava na sua propriedade. Na altura, Dan mantinha uma relação com outra mulher.

Esta quarta-feira, a 'ex' de Dan, Carey, disse que estava a morar com ele há cinco anos e juntos estavam a criar os seus filhos. Além disso, afirmou que não sabia da relação do agora antigo companheiro com Pamela e que só soube do casamento através da imprensa.

Carey recorda que a celebridade e o seu 'ex' começaram a aproximarem-se no início do ano passado, quando ainda estavam juntos. Entretanto, em julho de 2020, Dan mudou-se para a casa de Pamela.

"Esta não é a história de um amor em confinamento como está a ser retratada, é tudo uma fachada. Decidi falar abertamente porque quero que as pessoas saibam que a minha relação de quase cinco anos, com três filhos envolvidos, acabou por causa do caso da Pamela com o Dan que começou quando ele ainda estava comigo", partilhou, como cita o The Sun.

"É triste ver as pessoas a comemorar e a aplaudir isto, quando tudo começou com uma traição", acrescentou, referindo que o romance não nasceu da noite para o dia.

"Ele não era o seu guarda-costas, ele era uma pessoa que fazia de tudo, ela contratou-o para trabalhar em sua casa", revelou. "Fomos todos completamente surpreendidos com isto, tem sido difícil para nós. E não é só para mim e para as crianças, muitas pessoas foram magoadas por eles. O Dan perdeu amizades e relações de negócios por causa disto", acrescentou.

Carey recordou ainda que conheceu Dan através de uma aplicação de encontros. Acabaram por se juntar e Carey, que é mãe de uma jovem, ajudou o 'ex' a criar dos seus dois filhos pequenos.

Tudo corria bem até Dan ter sido contratado para fazer obras em casa de Pamela, em outubro de 2019. Na altura, dizia a Carey que a celebridade era "louca" e que era difícil trabalhar para a mesma.

Em janeiro de 2020, Anderson casou-se com o produtor de cinema Jon Peters, de quem se separou duas semanas depois.

Na altura, quando Carey falou sobre o casamento de Pamela com Dan, este disse: "Ele é mais velho que o pai dela, mas acho que os nossos problemas de dinheiro acabaram". "O que ele quis dizer era que o homem era rico", recordou Carey, que lembra ainda que a relação com o 'ex' começou a mudar no final de março do ano passado, com Dan a passar cada vez mais tempo fora de casa.

"O Dan ficava na casa dela e não voltava, e aqui ficava eu a cuidar das crianças", partilhou, referindo que ao início o antigo companheiro negou todas as suas suspeitas, mas depois acabou por confessar que estava a dormir com Pamela.

Nessa altura, pediu a Carey para não ir embora e disse que apenas "precisava de descobrir" o que queria para a sua vida. "Mais tarde pediu desculpa, disse que me amava e que não sabia o que estava a acontecer. Pediu-me para lhe dar um tempo para resolver as coisas, e eu apenas deixou-o fazer o que estava a fazer", relatou.

"Não tinha como voltar atrás. Tinha conhecido a Pamela, tinha jantado com ela. A minha filha trabalhava para ela. Não pude acreditar", acrescentou.

Em julho, Dan deixou a casa onde vivia com Carey e acabou por se mudar para a propriedade da celebridade. O casamento chegou meses depois, mas a 'ex' do agora marido de Pamela não acredita que a relação vá durar muito tempo.

Por sua vez, a filha de Carey, Denise, de 21 anos, que trabalhava para a celebridade, destacou que ficou "chocada" quando soube da relação de Pamela com Dan.

"Só pensava como é que eu estava a trabalhar com eles e não fazia ideia [da relação]", realçou, afirmando que "todas as pessoas pensam que esta é uma história de amor do confinamento e ninguém sabe que houve um caso e que há uma família envolvida".

"Acho que a parte mais difícil é as pessoas estarem a ser alimentadas com esta história de conto de fadas, quando na realidade é muito mais do que isso. Isso prejudicou a vida de muitas pessoas. Tem sido muito difícil para a minha mãe", salientou ainda.

