Pamela Anderson casou com o seu segurança, Dan Hayhurst, na sua terra natal no Canadá, depois dos dois se terem apaixonado durante confinamento na pandemia, relata o jornal britânico Daily Mail.

A cerimónia aconteceu na véspera de Natal (no ano passado) na casa de Anderson.

"Estou exatamente onde preciso de estar - nos braços do homem que me ama realmente", afirmou a atriz e modelo que se tornou conhecida na série dos 1990 'Marés Vivas'.

"Casei na propriedade que comprei para os meus pais há 25 anos, foi aqui que os meus pais se casaram e continuam juntos. Sinto que completei o círculo", disse ainda.

Recorde-se que Pamela já foi casada com Tommy Lee (1995-1998), com quem teve dois filhos: Brandon, de 23 anos e Dylan, de 22. Em 2006 casou e divorciou-se de Kid Rock. Depois deu o nó com o produtor Rick Solomon duas vez, a primeira em 2007 e a segunda em 2013.No ano passado também correram rumores de que se terá unido com o empresário Jon Peters, facto nunca confirmado pela própria.

Veja as fotos do vestino de noiva na galeria!

