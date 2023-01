A nova autobiografia de Pamela Anderson, 'Love, Pamela', promete dar muito que falar. O livro só chega às livrarias dos Estados Unidos da América a 31 de janeiro, mas a imprensa já teve acesso a pequenos excertos.

A causar polémica está o facto de Pamela ter revelado que Tim Allen lhe mostrou o pénis nos bastidores da série 'Home Improvement'.

A trama foi protagonizada pelo ator e comediante entre 1991 e 1999, com a participação fixa de Pamela no elenco.

"No primeiro dia de filmagens, saí do meu camarim e o Tim estava lá, no corredor, de roupão. Ele abriu o roupão e, como estava completamente nu por baixo, mostrou-me o pénis", cita a revista Variety.

"Ele disse que era justo, já que ele já me tinha visto nua: 'agora estamos quites'. Eu ri desconfortavelmente", acrescentou, dando conta de que Tim Allen se referia ao facto de ter posado nua para a Playboy anos antes.

Contactado pela Variety, Tim Allen negou o relato feito pela ex-colega. "Isso nunca aconteceu. Jamais faria algo parecido", garantiu o ator, de 69 anos.