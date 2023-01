Aos 77 anos, Priscilla Presley está de luto pela morte da filha, Lisa Marie Presley, que morreu de forma inesperada aos 54 anos. Uma fase "difícil" que já a levou a partilhar publicamente vários desabafos, tendo-se voltado a manifestar no Twitter esta quinta-feira.

Ao deixar uma mensagem de agradecimento a todos os que a têm ajudado neste caminho "sombrio", escreveu: "Estou realmente sensibilizada com as vossas palavras, orações, amor e apoio. Obrigada do fundo do coração por me tentarem ajudar a superar esta perda".

"Todos os pais que perderam uma filha ou um filo sabem como é um caminho difícil e sombrio", acrescentou.

Numa outra mensagem, disse ainda: "Tem sido um momento muito difícil, mas apenas saber que o vosso amor está lá fora faz toda a diferença".

De recordar que Lisa Marie Presley, a única filha de Elvis, foi hospitalizada após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na sua casa em Calabasas, Califórnia, mas acabou por morrer no passado dia 12 de janeiro.