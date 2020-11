Enquanto os pais, Lori Loughlin e Mossimo Giannulli, estão atrás das grades por fraude no acesso à universidade das filhas, Isabella Rose Giannulli desfruta da companhia de amigos num resort de luxo.

A jovem, de 22 anos, foi fotografada a relaxar à beira-mar num hotel de cinco estrelas, em Santa Barbara, Califórnia, no fim de semana.

Nas imagens, destacadas pela imprensa internacional, Isabella é vista na praia com um amigo. Além disso, também foi 'apanhada' a caminhar pela cidade com vários amigos.

De referir que, segundo o Page Six, Loughlin e o marido foram presos depois de se terem declarado culpados em maio. A atriz, de 55 anos, poderá regressar a casa a tempo do Natal, no entanto, o mesmo não deverá acontecer com o marido, que irá ser libertado apenas no dia 17 de abril de 2021.

Para ver as imagens, clique aqui.