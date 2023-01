O pai de Naya Rivera falou da relação da falecida filha com a protagonista da série 'Glee', Lea Michele, afirmando que as atrizes "odiavam-se".

George Rivera participou no documentário 'The Price of Glee', dividido em três partes e cuja primeira parte foi lançada esta segunda-feira.

"Sempre houve discussões entre elas. Sempre. Toda a gente sabia. Toda a gente viu", disse George ao falar de Naya e Michele.

"Elas odiavam-se mas, ao mesmo tempo, respeitavam o talento uma da outra", afirmou, segundo o Page Six.

Palavras que não vão ao encontro das declarações de Naya que partilhou no livro de memórias em 2016, 'Sorry Not Sorry'. Na obra, a falecida atriz destacou: "Eu não odeio a Lea, nunca odiei".

No entanto, reconheceu que ambas eram "competitivas". "Quando duas pessoas com personalidades fortes são amigas, acabam por entrar em conflito. E talvez elas superem isso, ou talvez não. Eu e a Lea não", acrescentou na altura.

