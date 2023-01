Em 2018, a rainha Letizia e Sofia de Espanha fizeram correr muita tinta na imprensa espanhola (e não só) depois de uma zanga que protagonizaram em público.

Tal aconteceu depois da missa de domingo de Páscoa. Sogra e nora viveram um momento de tensão frente aos fotógrafos, o qual valeu inúmeras críticas à monarca.

Uma delas partiu de Marie-Chantal, mulher do príncipe Paulo da Grécia. "Nenhuma avó merece ser assim tratada. Mostrou quem realmente ela é", disse à época em declarações ao The New York Times.

Contudo, parece que as zangas do passado ficaram para trás das costas. Prova disso são as fotografias que surgiram agora e nas quais Letizia e Marie-Chantal aparecem sorridentes e bastante cúmplices à saída de um hotel em Atenas.